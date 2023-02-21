طريقة عمل المناقيش للفطار بعجينة هشة وسريعة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المناقيش للفطار بعجينة هشة و سريعة.



المقادير لعمل المناقيش



٣ كوب و نصف دقيق

- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- الزيت النباتي : ثلث كوب



طريقة عمل المنافيش



اخلطي الخميرة والسكر والماء في وعاء واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة.

اخلطي الدقيق مع الحليب والبيكنج باودر وعاء آخر، وأضيفي للخليط الزيت ثم أضيفي مزيج الماء والخميرة والسكر.

اعجني المزيج حتى تتكون عجينة ناعمة وليّنة.

ادهني العجينة بزيت الزيتون وغطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر.

اصنعي كرات من العجين ومديها وضعي حشوة المناقيش فوقها إما زعتر أو جبنة أو أي نوع حشوة.

ضعي المناقيش في صينية مدهونة بزيت زيتون في الفرن على حرارة 190 لمدة 15 دقيقة.

