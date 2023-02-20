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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مليانة بالفيتامينات .. طريقة عمل مربى الجزر

مليانة بالفيتامينات
مليانة بالفيتامينات .. طريقة عمل مربى الجزر

تعد مربى الجزر من أكثر الأكلات المغذية التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا فيحتوى هذا الطعام على قدر كبير جدا من الفيتامينات والأملاح المعدنية كما أن سعره منخفض مقارنة بالأنواع الأخرى.
 

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نعرض لكم طريقة عمل مربى الجزر خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

 

مقادير مربى الجزر:
كيلو جزر قطع صغيرة
كيلو سكر 
رشة ملح ليمون 
2 كوب ماء

طريقة عمل مربى الجزر:
* ضعي فى حلة صغيرة على النار الجزر مع السكر والماء وقلبي جيدا ثم ضعي ملح الليمون وتترك حتى يصبح الجزر طري جدا. 
* انزلى مربى الجزر من على البوتاجاز واتركيها تبرد ثم اخفقيها فى الكبة او اتركيها كماهى حسب الرغبة، وتحفظ فى برطمان زجاجى داخل الثلاجة فى مكان جيد التبريد.

مربى الجزر طريقة عمل مربى الجزر مقادير مربى الجزر طريقة عمل مربى مربى الجزر فى المنزل الشيف نجلاء الشرشابى

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