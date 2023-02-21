مختار مختار: الأهلي هزم نفسه في مباراتي ريال مدريد و فلامنجو

علَقَ مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق على آداء الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الماضية والتي أقيمت بالمملكة المغربية ، وانتهت بحصول القلعة الحمراء على المركز الرابع ،، و حصول ريال مدريد الإسباني على اللقب.

و قال مختار مختار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN" :

" الأهلي قدم آداءً جيداً في المباراتين الاولى والثانية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي ثم سياتيل ساوندرز الأمريكي ، و نجح اللاعبون في إظهار أقصى ما لديهم ،، لكن الآداء اختلف في مباراة ريال مدريد بالدور نصف النهائي ، ثم مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي".

و تابع: " الأهلي هزم نفسه بنفسه في مباراتي ريال مدريد و فلامنجو البرازيلي ، ففي المباراة الأولى هدد اللاعبون مرمى الريال في أكثر من فرصة محققة ، ولولا التراخي في الدقائق الأخيرة من المباراة لحقق الأهلي فوزاً تاريخياً على بطل أوروبا ، وفي المباراة الثانية أمام فلامنجو ، أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عدة تعديلات في التشكيلة الحمراء لم تكن مفهومة بالنسبة لي ، وهو ما أدى إلى الخسارة ، فكنت أُفضِل خوض المباراة بالقوام الأساسي ، و عدم المجازفة".