رئيس أسوان: سنفوز على الأهلي.. وسنطلب المشاركة في البطولة العربية

أكد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، أن فريقه يسعي لتحقيق الفوز على الأهلي فى منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال الشافعي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نكن احترام وتقدير لكل الأندية المصرية والعربية، ولكن هدفنا الفوز على الأهلي وحصد الثلاث نقاط، وعقدنا جلسة مع اللاعبين مثل ما قمنا بالفوز على الزمالك بالدورى و تحسين وضع الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز".

وأضاف: "نطالب بدعم نادي أسوان للمشاركة فى البطولة العربية للنسخة الجديدة لأننا نمثل الصعيد وسنطلب ذلك من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".