بيسيرو: لهذا السبب أخطأت في رحيلي عن الأهلي.. وهذه رسالتي لمؤمن زكريا

قال جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إنه أخطأ بشدة عندما قرر الرحيل عن الأهلي، مشيرًا أنه استشار مانويل جوزيه قبل توقيعه.

وأضاف بيسيرو في تصريحات متلفزة عبر أون تايم سبورتس: "عندما تلقيت عرض لتدريب الأهلي، تواصلت مع مانويل جوزيه وقال لي تدريب الأهلي يعني معاملتي كملك ، لقد ارتكبت خطأ كبير جدًأ عندما قررت الرحيل عن الأهلي، وبورتو فريقًا كبيرًا في البرتغال، ولكن كان يمر بظروف عصيبة".

وأشار: "في كل الدول العربية التي أتواجد بها، أقابل جماهير الأهلي التي تريد اتقاط صور معي، كل هذا خلال 4 أشهر تدريب فقط، عكس ما حدث معي في السعودية لم أتلقى كل هذا الدعم".

وأردف: "أتذكر العديد من اللاعبين الذين دربتهم، مثل محمد هاني الذي لعب لأول مرة معي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعبد الله السعيد، وأحمد حجازي، وعماد متعب، كان فريقًا جيدًا جدًا"

وأوضح: "تواجدت في الأهلي لمدة 4 أشهر ولكن أتوقع أنني إذا بقيت في النادي كنت سأبني فريقًا قويًا، ولما لا أن أعود للأهلي في أي فترة من الفترات ، أحب أن أوجه رسالة لمؤمن زكريا، يجب أن تقاتل خلال تلك الفترة وأنت قوي".

وأكد: "أنا شعرت بحالة رائعة في الأهلي، من مجلس الإدارة إلى اللاعبين، كل شىء كان جيدًا، وكان يجب أن أتكيف بصورة أكبر مع اللاعبين والدوري المصري"

واختتم: "الأمر لم يكن جيدًا مع سواريش، ولم يدم لفترة طويلة هنا، ولم يدرب فرق كبيرة من قبل".