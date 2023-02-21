لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

انتشر مقطع فيديو، يوثق مشهد غريب، لـ لحظة إنقاذ رجل من تحت أنقاض منزل هدمه الزلزال المدمر، وفي فمه سيجارة، رفض التخلي عنها حتى وصل إلى المستشفى.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الرجل من تحت الأنقاض في جنوب تركيا، بعد الزلزال الذي ضرب ودمر أجزاء من المنطقة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع التركية، والذي قالت إنه تم توثيقه داخل مجمع سكني مدمر في أديامان، رجلًا يمسك سيجارة بينما تضعه فرق الإنقاذ على نقالة.

ذهول وصدمة

أثار المقطع صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا تصرف الرجل الذي كان في مواجهة الموت ولكنه احتفظ رغم ذلك بالسيجارة في فمه.

كان الرجل يشير بالسيجارة ويتحدث، بينما يسحبه رجال الإنقاذ ويساعدونه على الاستلقاء على نقالة طبية، من أجل نقله إلى المستشفى.

وقال إنه كان يشاهد التلفاز برفقة ولده، بينما كانت زوجته وابنته تتوضأن وتستعدان لصلاة الفجر عند حدوث الزلزال، وفجأة وقع السقف عليهما، وماتت زوجته وابنته، بينما ظل هو وابنه على قيد الحياة، وبجانبه علبة التبغ، التي شغلته، حتى تم إنقاذهما.

وقد كان تأثير الصدمة واضحا على الرجل، وهو ما أرجه إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصرفه هذا.