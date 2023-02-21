محمد شبانة: لابد من ترسيخ مفهوم الإعلام قبل ضبط العمل الإعلامي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لابد من ضبط العمل الإعلامي، ولكن لابد من ترسيخ مفهوم الإعلام عند الناس، وأن يعرف الجميع طبيعة المهنة والرسالة التي تؤديها.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مهنة الإعلام تعتمد على الضمير في المقام الأول، الإعلامي مثل القاضي والضابط، لذلك الأهم من ضبط الإعلام هو أن يفهم الناس معني تلك المهنة".

وأضاف: "مهنة الإعلام تلقي الضوء على بعض المشكلات، وهناك أزمات عديدة تحدثنا فيها وتم حلها، مثل أزمة فندق فيريرا وبعدها سدد الزمالك المستحقات، وكذلك عقد مصطفى شلبي الذي تم تسريبه مؤخرا".

وأكمل: "نعمل وفقًا لأصول المهنة، وأريد أن يتقبل الجميع مهنة الإعلام، لسنا ضد عمل المؤسسات أو الأندية، نريد فقط المساهمة في حل المشكلات، وهذه هو دورنا في العمل الإعلامي، نسعى للتصويب".