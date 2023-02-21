لتعزيز العلاقات .. الإمارات تفتتح قنصلية في زنجبار

افتتحت دولة الإمارات رسمياً قنصلية لها في زنجبار، وذلك في احتفال حضره الدكتور حسين مويني رئيس زنجبار والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة .

ومن المقرر ان تقدم القنصلية التسهيلات الخدمية الرئيسية لمواطني دولة الإمارات الذين يزورون زنجبار، وكذلك للأعداد المتزايدة من المسافرين من الجانبين بحثاً عن فرص تعاون في قطاعات الأعمال والتجارة والفنون والثقافة والسياحة.



وبدوره ، قال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان : ” إن افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع زنجبار والتي تمتد لعقود عديدة”.



وذكر كذلك أن افتتاح القنصلية يعكس الروابط القوية والمستمرة بين دولة الإمارات وزنجبار، وسيعمل على تسهيل تبادل الأفكار والأعمال بين الشعبين، وتوطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية.

كما سيمكّن افتتاح القنصلية الجديدة دولة الإمارات وزنجبار من تعزيز التواصل والتعاون المشترك بما يحقق المنفعة لشعبيهما الصديقين.