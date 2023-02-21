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أحمد عامر: هدف تطوير حدائق الفسطاط لتحيي أول عاصمة إسلامية في إفريقيا

أحمد عامر، مدير
أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الهدف الأساسي من تطوير الدولة حدائق الفسطاط أنها تحيي أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن منطقة الفسطاط هي منطقة مهمة جدا، ويوجد تطوير شامل يتم بها ونقلة كبيرة جدا، موضحا أن هذا التطوير ليس فقط بها، بل فى بحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وسوق مجري العيون وعمرو بن العاص ومتحف الحضارة.

وتابع أن منطقة الفسطاط هي منطقة زاخرة بكل الأديان، ويوجد بها قصور إسلامية وقبطية، لافتا إلى أن إهتمام الدولة ليس فقط ترفيهي، بل ثقافي والحرف اليدوية، وسيكون هناك منطقة للعرض التراثي لكل ما يتعلق بالحرف اليدوية، سواء كانت خزف أو الجلود أو زجاج.

أحمد عامر جريدة الاهرام تطوير حدائق الفسطاط حدائق الفسطاط عاصمة إسلامية منطقة الفسطاط

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