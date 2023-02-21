عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك في حملات بالغربية

صدى البلد

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ،على  58كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة “ رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

txt

تعليم الغربية تستكمل إجراءات مسابقة مجتازي اختبارات وظيفة مدرّس مساعد

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

 وتم رصد 58 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في سمنود .. صور

txt

بعد إحياء حفل أمم شباب إفريقيا.. كيف استعد منتخب الفنون الشعبية بجامعة عين شمس؟

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

محافظ الغربية الفنون الشعبية الغربية الطب البيطري تعليم الغربية مراكز المحافظة حافظ الغربية مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

موضوعات متعلقة

خلال جولته الليلية.. محافظ الغربية يتفقد معارض أهلا رمضان بمركز ومدينة طنطا

ترشيحاتنا

منح ومكافآت مالية لـ26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية بملتقي إيدتوك |صور

خرج ليلعب ولم يعد.. الجرار يدهس الصبي عبد الفتاح في قنا| تفاصيل مؤلمة

حقيقة انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر ما ينبئ بحدوث تسونامي

رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا

الكرة في ملعب إيران.. بلينكن يكشف مفتاح استئناف المفاوضات النووية

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

رمضان 2023.. شاهد الصور الأولى لـ روبى من مسلسل حضرة العمدة

وداعا للريجيم القاسي.. أسرع حمية لنحت قوامك ومنحك الشعور بالشبع

فيديوهات صادمة.. رجل يلقي البيض على ركاب حافلة بسان فرانسيسكو

فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. حفل زفاف يتحول لكابوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ