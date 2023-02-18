محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في سمنود .. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة سمنود، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس تمهيداً للبدء في أعمال تركيب الأرصفة ورصف الطريف والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزهًا ومتنفسًا جديدًا وحضاريًا لمدينة سمنود.

كما تفقد رحمي أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15مترًا، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، موجهاً إدارة مرور الغربية بوضع 3 إشارات مرور في بداية الطريق لتيسير الحركة من وإلى المدينة.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول ٢٥٠٠ متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

IMG-20230218-WA0037