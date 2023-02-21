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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، أن انتخابات الأقاليم ستجرى في سبتمبر المقبل وانتخابات الرئاسة لعام 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة لها.

وكان قد ألقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

وخلال كلمته، قال الرئيس الروسي، إنه منذ 2004 ونحن نعاني الكراهية التي تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.

وأضاف بوتين: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن القتل والتكيل ودعم الإرهاب كان سائدا في دونباس قبل العملية العسكرية.

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وتابع بوتين: "نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية، وكنا نقوم بكل شيء ممكن لحل النزاع مع أوكرانيا بطرق سلمية، وأن أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني، لافتا إلى أننا سنقرر مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته، أن موسكو حاولت حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية، موضحا: "قمنا بكل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلميا لكن الغرب أعد سيناريو مختلفا، وسندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب.

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