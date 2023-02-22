عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 أفعال تعرضك لـ الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف بقانون الرياضة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الرياضة الجديد ، عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون ، وعاقب القانون المخالفين حال ارتكابهم 5 مخالفات ذكرها القانون بالحبس وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه . 

 

عقوبات قانون الرياضة

 

فى هذا الصدد ، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:

1 - مارس نشاطًا منظمًا فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لحكام هذا القانون.

2 - مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

 

لايفوتك||

 

txt

اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

txt

رئيس شباب النواب: لا تعارض بين تعديلات قانون الرياضة والمواثيق الدولية

3 - استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.

4 - صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

5 - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صور من صور المساهمة.

 

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات . 

غرامة حبس مخالفين قانون الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

ترشيحاتنا

تحقيقات النيابة تكشف اعترافات خطيرة للمقاول في واقعة وفاة طفل كفر سعد

غير منصفة.. كوريا الشمالية ترد على ملاحظات جوتيريش بشأن نشاطاتها العسكرية

فضيحة عمارة بين السرايات|الصحاب فضحوا بعض بصور خاصة على الفيسبوك.. والعشيق بريء

مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

البرازيلي بـ 120 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 22-2-2023

هل يجوز إخراج صدقة بدلا من الصيام عن أيام أفطرتها رمضان الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ