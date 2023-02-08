اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إن الجميع يسعي للوصول لصيغة توافقية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حتي يكون مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية ، ويجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والأمور الفنية الأخرى.

وتابع الماشطة:" التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والامارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023 ، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.