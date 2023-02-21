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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعد على مساحة 2400 م بإدفو في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان بقيادة إبراهيم سليمان اليوم الثلاثاء حملة مكبرة استهدفت إزالة حالة تعدى على قطعة أرض فضاء بمساحة 400 م2 بنطاق منطقة الشطيب التابعة لقرية الحجز بحرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وكان صاحب التعدى سيقوم بالشروع فى إقامة محلات تجارية عقب قيامه ببناء سور حول قطعة الأرض، وتم بالتعاون مع أهالى القرية إزالة حالة التعدى، وفتح الشوارع الجانبية وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

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جهود المحليات

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بشأن التعامل السريع مع أى حالات تعدى بالإزالة الفورية لها للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

هذا وكانت قد إستكملت 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية، عروضها داخل 14 موقع ثقافى قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية ضمن مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون ، والذى تستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجارى .

وقامت الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان، بتقديم عروضها الإستعراضية بجزيرة النباتات ضمن الفعاليات المختلفة للمهرجان الذي يشهد زخماً فنياً وإقبالاً جماهيرياً كبيراً ، بمختلف مدن المحافظة حيث يأتي تنفيذ ذلك وسط أقبال وحضور جماهيرى كبير ، وفى أجواء من البهجة والكرنفالات والعروض الفلكلورية برعاية من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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أنشطة متنوعة

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية من خلال الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة فى مواقع العروض ، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية .

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها.

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