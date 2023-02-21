عميد تربية السابق يكشف أهم عوامل نجاح تطوير منظومة التعليم

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق أن تخفيف المناهج فرصة عظيمة للطلاب ولكن من الضروري معرفة أن تخفيف المناهج بشكل كبير يمثل خطر علي العملية التعلمية بسب نقص في حصول الطالب علي المعلومات المطلوبة في هذا الوقت .

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية السابق أن المناهج تحتاج إلى تعديل، ، ليكون كم المحتوى محققا للأهداف المطلوبة ومناسبا للخريطة الزمنية وخصائص الطلاب، ولكن الحذف من المناهج بوضعها الحالي يجب أن يكون بحذر شديد.

وأشار عميد كلية تربية إلى أن المعلم يجب عليه تطوير مهاراته في كافة المجالات التربوية، والاتجاهات المتعلقة بأعماق الطلاب ومعرفة أرقى السبل للوصول إلى عقولهم .

وأضاف الدكتور ماجد أن التعليم ، يحتاج إلى تحريك طاقات العلم والبحث والإبداع الداخلية للطالب، من أجل مدِه بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاته.

ويتجه التعليم في الفترة الحالية إلى طرق الفهم والبحث .

بينما أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج ،أن المنهج ليس ثابتا ولا يستمر تطبيقه على مدى السنوات، ويخضع للتطوير كل خمس سنوات وفق إطار عام للمحتوى العلمي والأكاديمي والمعرفي، المواكب لتغيرات النظريات التربوية وطرق التدريس، وبما يتفق مع أحداث العالم المعاصرة .

وأشار إلى أن المعلم والأسرة أهم عوامل نجاح منظومة التطوير وتفهم طبيعة بنيانها من المهارات والقيم والقضايا، وأسلوب تدريسها عبر الأنشطة والتى يشترط أن تتم داخل الفصل الدراسى ، فلا يمكن تعليم التلميذ فى ظل المنظومة الجديدة بالبيت، فالرياضة والعلوم و اللغة يتعلمها من خلال أنشطة يشارك فى صنعها بنفسه بالمدرسة، مما يعيد للمدرسة مكانتها وهيبتها ويغير كل آليات التعليم التى حجبت دور المدرسة فى تعليم النشء وإحلال البيت محلها .

وأوضح أن التعلم في النظام التعليمي الجديد لن يتم إلا داخل المدرسة، لبناء شخصية الطالب، فكتب الدراسة أوراق عمل مرتبط تطبيقها داخل الفصل بإرشادات دليل المعلم وفق جدول لليوم الدراسي، لتحديد العدد المناسب من الفترات لكل نشاط .