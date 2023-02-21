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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ينظم اجتماعه الثلاثين مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

واصل مكتب الجوائز بجامعة عين شمس  اجتماعاته وعقد اجتماعه الثلاثين  بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 20 فبراير2023 .


يأتي ذلك انطلاقا من  حرص جامعة عين شمس على تحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحائزين على الجوائز المرموقة .

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استضاف الاجتماع الثلاثين الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، والدكتورعلاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم: 

الدكتور صلاح هلال ، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية بكلية التربية جامعة عين شمس والحاصل  على جائزة أفضل كتاب مترجم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب-الدورة 54 للعام 2023.

الدكتور عماد حسن على فرج، أستاذ ورئيس قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس،  والحاصل على جائزة أفضل باحث في الإصدار الثاني من جوائز البحث الدولية في المواد النانونية المتقدمة وتكنولوجيا النانو والمدرج بقائمة جامعة ستانفورد العلمية لأفضل 2% من علماء العالم .

الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد ، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس والحاصلة على جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي  لعام 2018.

وأشار إلى أهمية الجوائز التى حصل كل منهم عليها وهي من الجوائز المرموقة. حيث أشار الدكتور صلاح هلال إلى أهمية الجائزة وقيمتها على المستوى الأدبي وأهمية الترجمة واعتزازه بالجائزة وتسلمه الجائزة من  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

وأشار الدكتور عماد حسن الى الأبحاث العلمية المرموقة في مجال التخصص والمنشورة في مجلات متخصصة  ومصنفة دولياً إلى جانب العديد من المشروعات العلمية والتى كللها بالجوائز التى حصل عليها وإدراجه بقائمة جامعة ستانفورد العالمية لأفضل 2% من علماء العالم في الإصدار الأخير.

كما ركزت الدكتورة سهير صفوت على جهودها المبذولة للحصول على جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي لعام 2018 من خلال أحد البحوث المتخصصة  مفهوم المواطنة النشطة وأهميته للطفل والأسرة وكان لها مبادرة بهذا المفهوم على مستوى الوطن العربي. ودعت أعضاء هيئة التدريس لضرورة التقدم  للجائزة خصوصا من له  ريادة في مجال تخصصه من المجالات المفتوحة للجائزة.

وأظهر الجميع  الدور الرائد الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والباحثين للحصول على جوائز مرموقة وضرورة التنافس من أعضاء هيئة التدريس في جميع الجوائز  المرموقة والمطروحة حاليا، للإسهام في الريادة لجامعة عين شمس ودعم التصنيف الدولي للجامعة في هذا المجال الهام.

الفنون الشعبية التعليم العالي جامعة عين شمس المشروعات القومية تكنولوجيا المعلومات

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