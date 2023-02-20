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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تفوز بالمركز الأول على مستوي الجامعة في تقديم بحث متميز

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس، في الدورة التدريبية وورشة العمل التى نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفتره من ١٣ وحتى ١٥ من فبراير الجاري، والتى شهدت حصول فريق كلية الألسن على المركز الأول علي مستوي الجامعة في تقديم بحث متميز.

وقامت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم الفريق الطلابي المشارك في المسابقة بحضور أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية ركن أصيل داخل الحياة الجامعية بهدف تنمية مهارات الطلاب ورعايتها لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

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وضم فريق كلية الألسن المشارك في المسابقة كل من: 
منه عادل أحمد 
3/عبري

لؤي محمد حسين 
4/الماني

زينب احمد عبد العزيز
3/انجليزي

جميله ايمن محمد
2/ايطالي

رحمه عبد الرؤوف 
2/صيني

شيماء ابو السعود محمد
4/تركي

اسراء محمد فاروق
4/تركي

رئيــس الاتحاد: نور شرقاوي
- نائب رئيس الاتحاد: محمد لطفي
- أمين اللجنة: كريم عبد المهيمن
- أمين مساعد: حبيبه خالد 
- مسئول اللجنة: ا/ سلوى محمد
- مدير رعاية الشباب: ا/ ايهاب رميس
- مستشار اللجنة: د/ دعاء سيف

جامعة عين شمس كلية الألسن بجامعة عين شمس إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي

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