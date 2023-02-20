نتيجة التعليم المفتوح الفصل الدراسي الأول حقوق عين شمس

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إنه تم إعلان نتيجة التعليم المفتوح الفصل الدراسي الأول يناير 2023https://drive.google.com/.../1KrgzHmbDqDGi4BavwHC.../view...

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن أبرز التعليمات الهامة للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تعليمات للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، منوها بأنه يرجى مراجعة قسم شئؤن الطلبة بالكلية؛ للتدقيق بشأن ما يلي:

-التزام الطالب بمحو أمية 4 أفراد.

-التزام الطالب بأداء التربية العسكرية .

-التزام الطالب بأداء الحاسب الألي.

-التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

-التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسية المقررة .

-التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة او الشهادات المعادلة .