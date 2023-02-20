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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأسعار مخفضة .. طرح سلع لـ شهر رمضان 2023 بمنافذ زراعة عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تنتج عدد كبير من المحاصيل ويتم طرحها من خلال منافذ الكلية بأسعار مخفضة غير قابلة للمنافسة لافتًا أن الكلية  قد استعدت لشهر رمضان بتوفير بلح مغلف من أجود الأنواع وبأسعار مخفضة، ويمكن الشراء من خلال منافذ بيع كلية الزراعة.

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ويأتي ذلك في دور الكلية فى خدمة المجتمع والتخفيف عن كاهل المواطنين فى الشهر المعظم مضيفا، أن الكلية ستوفر عدة سلع من الخضراوات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء، قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس  أن الكلية لم تقتصر على بيع الخضراوات واللحوم البلدي فقط ولكن لديها منتجات من عسل النحل الذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل ومنتجاته.

 

وتابع عميد كلية زراعة  أن الجامعات ليست مؤسسات تعليمية فقط  فحسب بل لها دورها البارز ومسئولياتها في تنمية المجتمع المدني وفتح آفاق التواصل بين طالب الجامعة ومتطلبات سوق العمل ودعمًا للمشروع القومي والخطة الطموح رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

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وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدى البلد علي استكمال الدراسة بشكلها الطبيعي في شهر رمضان ، لافتا إلى أنه سوف يتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل 45 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية عن بعد “نظام التعليم الهجين” بالشكل المتعارف عليه، وذلك لاستكمال العام الدراسي بيسر وسهولة.  

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