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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يطالب بسرعة تطبيق حافز للموهوبين ومعاملتهم مثل الرياضيين

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تسعى وزارة التربية والتعليم لتخصيص حافز تفوق للموهوبين فنيا وعلميا وتكنولوجيا الذي  أصبح مطلب لعدد كبير من الموهبين وأولياء أمورهم  ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا ذخيرة من المبتكرين والمخترعين.

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تقديم حافز للطلاب المميزين و الموهوبين يعكس اهتمام الدولة  بالموهوبين، مشدداً على  ضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم .

وطالب الدكتور تامر شوقي بتوفير بيئة مناسبة للموهوبين مشجعة على النبوغ، مع تقديم المنح والدعم الفنى مع ربط الطلاب الموهبين فنيا ورياضيا وعمليا وتكنولوجيا مع جهات ذات صلة للارتقاء بمستوى الطلاب الموهوبين والنوابغ وصقل مهاراتهم.

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وأشار الخبير التربوي  ،إلي ضرورة اكتشاف هؤلاء الطلاب، وقياس درجة نبوغ الطلاب  وإكسابهم المهارات التى تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا وثقافيا واجتماعيا، حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

أكد الدكتور  تامر شوقي أن الدولة بدأت خطواتها الفعلية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار .

وزارة التربية والتعليم التفوق الرياضي طلاب الثانوية العامة المبتكرين والمخترعين تقديم حافز للطلاب

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