عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خبراء تعليم: المنح الدراسية طوق نجاة للعديد من الطلاب.. نتمني مزيدًا منها للموهوبين في كل المجالات.. ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دورها كبير في دعم الدارسين

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء تعليم عن المنح الدراسية:

طوق نجاة للعديد من الطلاب.. ونطالب بالمزيد منها  للموهوبين في كل المجالات

وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية لها دور كبير في دعم الطلاب 

 

يسعى العديد من طلاب الجامعات المختلفة، للتقديم لمنح دراسية مجانية، والالتحاق بالجامعات خارج مصر؛ للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات؛ لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف التخصصات.

 

وحول هذا الأمر، قال الدكتور تامر شوقي الخبير الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن المنح الدراسية طوق النجاه لعدد كبير من الطلاب غير القادرين علي تحمل المصاريف الدراسية، وتشجيعا كبيرا للطلاب المتفوقين.

 

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الاجنبية .

وطالب الدكتور تامر شوقي بضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطي الـ 80% من المصاريف الدراسية .

وأشار الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن  دراسة الطب مكلفة؛ إلا أن بعض الجامعات تقدم منحا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرا إلى أهمية تقديم المنح سواء بمصر أو خارجها.

txt

فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

txt

1 مارس.. انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين شمس

txt

ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا بهندسة عين شمس

txt

آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

txt

جامعة عين شمس في أسبوع .. تحصد المركز الأول في المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA... وفد فيليب ماربورج الألمانية يزور مركز تكنولوجيا المعلومات.. قافلة تنموية شاملة لـ البحر الأحمر

txt

أحضروا المستندات .. تعليمات عاجلة لهؤلاء الطلاب في جامعة عين شمس

txt

مفهوم الإدمان وآثاره على الشباب المصري.. تفاصيل مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

txt

عميد تربية عين شمس السابق: يجب وضع آلية لتنفيذ مشاريع التخرج بالجامعات

txt

نتيحة الترم الأول بكلية البنات جامعة عين شمس.. هنا

txt

نتيجة طلاب كلية الألسن جامعة عين شمس جميع الفرق عبر هذا الرابط

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضياً أو فنياً  وعلمياً؛ أصبح  ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا  نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

واوضح الدكتور تامر شوقي أن لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دوراً  كبيراً في تقديم الدعم للطلاب المتفوقين والموهبين وأمدادهم بكل ما يلزمهم .

 

ومن جهتها، قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المنح الدراسية لا تقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط؛ بل لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المجتمعية.

وأضافت الدكتورة أمل شمس  أنه يجب الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.

وأشارت الدكتورة أمل شمس إلي أن المنح المقدمة تشمل كافة مصاريف الباحثين بالكامل مؤكدة علي ضرورة التوسع بها فوتح فرص عديدة للراغبين .

وتابعت استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان من الضروري متابعة كافة المؤسسات التي تقدم المنح الدراسية للاستفادة منها وأستغلالها .

 

فيما قال أحمد سمير طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات الخاصة  أنه في المرحلة الثانوية تقدم إلي منحة دراسية لاستكماله المرحلة الجامعية بسبب عدم أستطاعته للمرحلة الجامعية قائلا “ كانت توق النجاه بالنسبة ليا في هذا الوقت".

وواصل أحمد سمير، حديثه لـ«صدى البلد» أنه يجب علي  طلاب الثانوية العامة البحث عن منح دراسية بالجامعات الخاصة ليحققوا أحلامهم .

ويستعرض موقع صدي البلد كيفية الحصول على منح دراسية مقدمة من بعض الجامعات في مختلف أنحاء العالم ، على النحو التالي: 

 

منحة دراسية مجانية باليابان :
يمكن الحصول على منح دراسية مجانية في دولة اليابان من خلال قبول الحكومة اليابانية في كل عام طلبات من الطلاب للحصول على منحة الحكومة اليابانية والتي تكون ممولة بالكامل منحة Monbukagakusho (MEXT) ويمكن من خلالها الحصول على " البكالوريوس"  درجة المرحلة الجامعية ، والماجستير وأيضا الدكتوراه.

شروط الدراسة باليابان
بينما لا يكون إلزاميا معرفة اللغة اليابانية للحصول على منحة دراسة مجانية، كما تقدم MEXT Japan Scholarship 2020 وهي طلبات مفتوحة للطلاب جميعهم من جميع أنحاء العالم، كما أن مستوى الدراسة في المرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه، كما أن مجالات هذه المنح الدراسية، تشمل جميع المجالات والتخصصات.

منح دراسية مجانية للطلاب في كندا:
Brescia University:-  

يمكن لراغبي الدراسة في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University التقديم لعدة منح دراسية مجانية للطلاب بدراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.

شروط للحصول على منح مجانية للطلاب في كندا بجامعة بريشيا:
- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

- أن تكون طالبًا دوليًا.

- امتلاك شهادة الثانوية العامة.

ويمكن الحصول على منح مجانية للطلاب بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University":

يمكن الحصول على منح مجانية للطلاب من خلال منحة للطلاب المتميزين، بحيث يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، بينما يتمكن من تجديد الجائزة لمدة 3 سنوات دراسية إضافية، ويختلف ذلك وفق عدد ودرجة المنح التي تقدم سنويا، إلى جانب التمويل المتاح.

 

كيفية الحصول على منح مجانية للطلاب في كندا:  
- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة.

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وإكمال الملف الشخصي.

بينما يتم الحصول على منح مجانية للطلاب في روسيا عن طريق:

تقوم الدولة الروسية بتقديم منح مجانية للطلاب من خلال تمويل منح دراسية في العديد من جامعاتها كل عام، بينما يصل عدد المنح لـ 15 ألف منحة كل عام.

بينما يمكن إيجاد منح مجانية للطلاب باختيار المجال الذي ترغب في الحصول على درجة البكالوريوس من خلاله.

خطوات التقديم لمنح مجانية للطلاب في روسيا
•  أولى الخطوات قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالدراسة في روسيا، وقم بإرسال طلب للحصول على منحة.

• ثم قم باختيار ما يناسب طموحاتك العلمية من برامج دراسية، للحصول على درجة الماجستير.

•  قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك في الملف الشخصي الذي سيتم إرساله إلى موقع الجامعة المنشودة.

•   التقدم للاختبار الذي تجريه الجامعة بين المتقدمين للحصول على منحة دراسية مجانية.

• سيتم تحديد موعد الاختبار الخاص بالمنحة وإخبارك به عبر بريدك الالكتروني أو الهاتف المرفق في ملف التقديم.

•  بمجرد أن تضغط على البرنامج الذي قمت باختياره، ستتعرف على أسماء الجامعات التي تقدم منحا دراسية في هذا البرنامج.

•   يوجد بعض الجامعات التي تشترط عليك حضور الاختبار في الجامعة نفسها في روسيا، والبعض الآخر يسمح بتأدية الاختبار عبر الإنترنت مثل الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، والجامعة الوطنية للبحوث.

•  لمعرفة جميع الوثائق المطالب بتقديمها، عليك الانتظار حتى يتم قبولك في إحدى المنح الدراسية المجانية ثم قم بالاتصال بالجامعة ومعرفة جميع التفاصيل.

• قم بتحضير الخطاب التحفيزي الذي سيتم إرساله مع سيرتك الذاتية للجامعة.

المنح الدراسية وحدة التضامن الاجتماعي الجامعات الحكومية دعم الطلاب تقديم المنح للموهبين كافة المجالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

ترشيحاتنا

بعد تعرضه لذبحة صدرية | أول تعليق من يوسف زيدان

الإفتاء: الموتى يشعرون بمن يزوروهم ويردُّون عليهم السلام

مفاجأة عن حكم التصوير خلال مناسك الحج والعمرة

أمن وآمان.. أحمد موسى: الدولة مستمرة في أعمال التنمية بـ شمال سيناء

مجموعة السبع الكبار تؤكد أهمية استمرار وتوسيع صفقة الحبوب

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب وسط تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة بالسبانخ بمذاق لذيذ وجديد

على غرار 100 وش.. شابان يسرقان محل مجوهرات بارتداء قناع عجوز في بريطانيا

عادات تفعلها يوميا .. أعراض وأسباب القولون العصبى

اكتشاف قطعة أثرية رومانية غامضة عمرها 1600 عام في بلجيكا |تفاصيل

فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |فيديوجراف

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ