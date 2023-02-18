خبراء تعليم: المنح الدراسية طوق نجاة للعديد من الطلاب.. نتمني مزيدًا منها للموهوبين في كل المجالات.. ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دورها كبير في دعم الدارسين

خبراء تعليم عن المنح الدراسية:

طوق نجاة للعديد من الطلاب.. ونطالب بالمزيد منها للموهوبين في كل المجالات

وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية لها دور كبير في دعم الطلاب

يسعى العديد من طلاب الجامعات المختلفة، للتقديم لمنح دراسية مجانية، والالتحاق بالجامعات خارج مصر؛ للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات؛ لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف التخصصات.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور تامر شوقي الخبير الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن المنح الدراسية طوق النجاه لعدد كبير من الطلاب غير القادرين علي تحمل المصاريف الدراسية، وتشجيعا كبيرا للطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن المنح الدراسية تعكس اهتمام الدولة والجامعات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين دراسيا، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة يحصلون على منح متعددة من الجامعات الخاصة والجامعات الاجنبية .

وطالب الدكتور تامر شوقي بضرورة الاهتمام بالرياضيين وأصحاب المواهب ورعايتهم والتكلف بدراستهم بنسبة تتخطي الـ 80% من المصاريف الدراسية .

وأشار الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن دراسة الطب مكلفة؛ إلا أن بعض الجامعات تقدم منحا مجانية بالكامل أو جزئية للطلاب، مشيرا إلى أهمية تقديم المنح سواء بمصر أو خارجها.

وأضاف أن تخصيص حافز تفوق للموهوبين رياضياً أو فنياً وعلمياً؛ أصبح ضرورة يجب تطبيقه بشكل يساعد الطلاب ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا نخبة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في القريب بمختلف المجالات لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

واوضح الدكتور تامر شوقي أن لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية دوراً كبيراً في تقديم الدعم للطلاب المتفوقين والموهبين وأمدادهم بكل ما يلزمهم .

ومن جهتها، قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المنح الدراسية لا تقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط؛ بل لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المجتمعية.

وأضافت الدكتورة أمل شمس أنه يجب الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.

وأشارت الدكتورة أمل شمس إلي أن المنح المقدمة تشمل كافة مصاريف الباحثين بالكامل مؤكدة علي ضرورة التوسع بها فوتح فرص عديدة للراغبين .

وتابعت استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان من الضروري متابعة كافة المؤسسات التي تقدم المنح الدراسية للاستفادة منها وأستغلالها .

فيما قال أحمد سمير طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات الخاصة أنه في المرحلة الثانوية تقدم إلي منحة دراسية لاستكماله المرحلة الجامعية بسبب عدم أستطاعته للمرحلة الجامعية قائلا “ كانت توق النجاه بالنسبة ليا في هذا الوقت".

وواصل أحمد سمير، حديثه لـ«صدى البلد» أنه يجب علي طلاب الثانوية العامة البحث عن منح دراسية بالجامعات الخاصة ليحققوا أحلامهم .

ويستعرض موقع صدي البلد كيفية الحصول على منح دراسية مقدمة من بعض الجامعات في مختلف أنحاء العالم ، على النحو التالي:

منحة دراسية مجانية باليابان :

يمكن الحصول على منح دراسية مجانية في دولة اليابان من خلال قبول الحكومة اليابانية في كل عام طلبات من الطلاب للحصول على منحة الحكومة اليابانية والتي تكون ممولة بالكامل منحة Monbukagakusho (MEXT) ويمكن من خلالها الحصول على " البكالوريوس" درجة المرحلة الجامعية ، والماجستير وأيضا الدكتوراه.

شروط الدراسة باليابان

بينما لا يكون إلزاميا معرفة اللغة اليابانية للحصول على منحة دراسة مجانية، كما تقدم MEXT Japan Scholarship 2020 وهي طلبات مفتوحة للطلاب جميعهم من جميع أنحاء العالم، كما أن مستوى الدراسة في المرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه، كما أن مجالات هذه المنح الدراسية، تشمل جميع المجالات والتخصصات.

منح دراسية مجانية للطلاب في كندا:

Brescia University:-

يمكن لراغبي الدراسة في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University التقديم لعدة منح دراسية مجانية للطلاب بدراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.

شروط للحصول على منح مجانية للطلاب في كندا بجامعة بريشيا:

- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

- أن تكون طالبًا دوليًا.

- امتلاك شهادة الثانوية العامة.

ويمكن الحصول على منح مجانية للطلاب بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University":

يمكن الحصول على منح مجانية للطلاب من خلال منحة للطلاب المتميزين، بحيث يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، بينما يتمكن من تجديد الجائزة لمدة 3 سنوات دراسية إضافية، ويختلف ذلك وفق عدد ودرجة المنح التي تقدم سنويا، إلى جانب التمويل المتاح.

كيفية الحصول على منح مجانية للطلاب في كندا:

- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة.

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وإكمال الملف الشخصي.

بينما يتم الحصول على منح مجانية للطلاب في روسيا عن طريق:

تقوم الدولة الروسية بتقديم منح مجانية للطلاب من خلال تمويل منح دراسية في العديد من جامعاتها كل عام، بينما يصل عدد المنح لـ 15 ألف منحة كل عام.

بينما يمكن إيجاد منح مجانية للطلاب باختيار المجال الذي ترغب في الحصول على درجة البكالوريوس من خلاله.

خطوات التقديم لمنح مجانية للطلاب في روسيا

• أولى الخطوات قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالدراسة في روسيا، وقم بإرسال طلب للحصول على منحة.

• ثم قم باختيار ما يناسب طموحاتك العلمية من برامج دراسية، للحصول على درجة الماجستير.

• قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك في الملف الشخصي الذي سيتم إرساله إلى موقع الجامعة المنشودة.

• التقدم للاختبار الذي تجريه الجامعة بين المتقدمين للحصول على منحة دراسية مجانية.

• سيتم تحديد موعد الاختبار الخاص بالمنحة وإخبارك به عبر بريدك الالكتروني أو الهاتف المرفق في ملف التقديم.

• بمجرد أن تضغط على البرنامج الذي قمت باختياره، ستتعرف على أسماء الجامعات التي تقدم منحا دراسية في هذا البرنامج.

• يوجد بعض الجامعات التي تشترط عليك حضور الاختبار في الجامعة نفسها في روسيا، والبعض الآخر يسمح بتأدية الاختبار عبر الإنترنت مثل الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، والجامعة الوطنية للبحوث.

• لمعرفة جميع الوثائق المطالب بتقديمها، عليك الانتظار حتى يتم قبولك في إحدى المنح الدراسية المجانية ثم قم بالاتصال بالجامعة ومعرفة جميع التفاصيل.

• قم بتحضير الخطاب التحفيزي الذي سيتم إرساله مع سيرتك الذاتية للجامعة.