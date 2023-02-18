آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان اخر موعد للتقدم للالتماس الأحد الموافق 19 فبراير.



أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج الدراسات العليا لكلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/

أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.





وناشد إدارة كلية الآداب جميع طلاب الدراسات العليا بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .



نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني، دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمي، بمعامل المركز.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف االدكتور نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .