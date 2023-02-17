أحضروا المستندات .. تعليمات عاجلة لهؤلاء الطلاب في جامعة عين شمس

قالت الدكتورة حنان السعيد مديرة مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس إنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب من يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 وبحد أقصي يوم الاثنين 20 فبراير 2023 لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

وأشارت الدكتورة حنان السعيد إلي أنه لن يتم استلام ملفات لهذين البرنامجين بعد هذا الموعد .

وأوضحت الدكتورة حنان السعيد أنه تم إعلان نتيجة امتحان القبول للمتقدمين لهذ البرامج .



نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين

نتيجة امتحان القبول للمتقدمين