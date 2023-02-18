تفاصيل دورة التخطيط الاستراتيجي باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز بصدد تنظيم دورة التخطيط الإستراتيجي باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس "أونلاين" عبر تطبيق زووم

يقوم بالتدريب المدرب الدولي إسلام عمران .



وأشار الدكتور اسلام السعيد خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي المميزات التي يحصل عليها المتدرب:



1) يحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورة باللغتين العربية والإنجليزية مختومة بختم النسر معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن باوندليس للتدريب وريادة الأعمال بعدد ساعات ٣٠ ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.



3) حفلة تخرج مجانية بأكبر قاعات المؤتمرات بالقاهرة تنظمها باوندليس للتدريب وريادة الأعمال.





واوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة :



المهارات الإدارية الرئيسية

مقدمة عن أهمية التخطيط الإستراتيجي وموقعه في مراحل الإدارة

نماذج ناجحة وغير ناجحة على المستوى العالمي للتخطيط الإستراتيجي

النموذج الياباني في مقابل النموذج الأمريكي في علم الإدارة

أنواع التخطيط

مستويات التخطيط الثلاثة

عناصر الخطة الإستراتيجية

الفرق بين الخطة الإستراتيجية (Strategy) وخطة العمل (Business Plan)

تحليل البيئة الداخلية والخارجية والتسويقية (SWOT، PESTLE، نموذج 7S، نموذج سلسلة القيمة (Chain of Values)، تحليل القوى الخمس لبورتر)

الخطة الإستراتيجية (الرؤية والرسالة)

الخطة الإستراتيجية (القيم)

الخطة الإستراتيجية (الأهداف وأنواعها وكيفية وضعها)

تنفيذ الخطة الإستراتيجية

المراقبة و التقييم، و الفرق بينهما

نماذج عملية



وكشف الدكتور اسلام السعيد عن مواعيد الدورة سيتم عقدها في الفترة من الخميس ٩مارس إلى الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ من السابعة حتى العاشرة مساءً عبر تطبيق زوم.



