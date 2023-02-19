فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب ألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض التعليمات عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

أولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من غد الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣.

ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.



ثالثا : يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنتاج أدبي غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن اسم الألسن ارتبط بباكورة النهضة المصرية في عصرها الحديث. وعلى درب الجد المستنير رفاعة الطهطاوي تظل الألسن نجما ساطعا في سماء الفكر والإبداع .. يضطلع أبناؤها من المترجمين البارعين في مد جسور الثقافة بين الآداب واللغات في بقاع الأرض كافة. وجدير بالتقدير والتهنئة - وتزامنا مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب- ماحفلت به الساحة الثقافية والإعلامية من نتاج غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية ومن أهم هذه الإنجازات المشرفة: