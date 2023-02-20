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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. طالبات مدرسة بالبحيرة لـ وزير التعليم: حصص مدرستنا جذابة.. البحوث الفلكية: الكائنات الفضائية موجودة في السينما فقط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

طالبات مدرسة بالبحيرة لـ وزير التعليم: حصص “مدرستنا” جذابة
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في ختام زيارة محافظة البحيرة، يرافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، اليوم، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة.

 

البحوث الفلكية: الكائنات الفضائية موجودة في السينما فقط
تظهر من حين إلي آخر اخبارا وأحاديث عن الكائنات الفضائية، ويذهب البعض للزعم بأنه شاهد تلك المخلوقات الفضائية أو القول أن هناك كائنات فضائية لديها خطة لغزو الأرض ومهاجمة البشر، وربما يرجع ذلك للخيال الكبير الذي يمتلكه البعض او محاولة البعض الآخر ان ينسب لنفسه أشياء غير معروفة ولا يمكن تفسيرها إلا بأن المخلوقات الفضائية هي السبب، وحتي الآن لم يظهر دليلا قاطعا على وجود كائنات فضائية فى الكون.

 

فوز جامعة الوادي الجديد بثلاثة مراكز في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023
صرح السيد الأستاذ الدكتورعبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بأن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت حصول نادي ريادة الاعمال بجامعة الوادي الجديد على أفضل ثاني نادي ريادة أعمال على مستوى الجمهورية .

 

افتتاح الموسم الرابع لدوري العباقرة في بورسعيد | صور
 افتتح الدكتور محمد فهمي مدير فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم الموسم الرابع من مسابقة دوري العباقرة.

التعليم الخاص شريك في المنظومة.. وكيل تعليم بورسعيد تجتمع بمديري الإدارات التعليمية
عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية .

حجازي يبحث تفعيل آليات ضبط العملية التعليمية بمدارس البحيرة
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بمقر ديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة تفعيل الآليات التي تحافظ على انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة،  بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، ويوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

رابط نتيجة التماسات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس
قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب بجامعة عين شمس أنه تم غلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

 

 

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