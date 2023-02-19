التعليم الخاص شريك في المنظومة.. وكيل تعليم بورسعيد تجتمع بمديري الإدارات التعليمية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية .
حضر الاجتماع محمود بدوي مدير عام التعليم العام فى بورسعيد وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص في قاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
ورحبت وكيل تعليم بورسعيد بالحضور لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية مثمنة دور المدارس الخاصة بالمحافظة موجهة للحضور الشكر على ما يقدمونه من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الاجتماع ناقش مستجدات الأمور على ساحة التعليم الخاص واستمرار تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع طلاب المرحلة الثانوية فى بورسعيد.