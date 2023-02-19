التعليم الخاص شريك في المنظومة.. وكيل تعليم بورسعيد تجتمع بمديري الإدارات التعليمية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية .

حضر الاجتماع محمود بدوي مدير عام التعليم العام فى بورسعيد وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص في قاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

ورحبت وكيل تعليم بورسعيد بالحضور لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية مثمنة دور المدارس الخاصة بالمحافظة موجهة للحضور الشكر على ما يقدمونه من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية.

اجتماع مدارس بورسعيد الخاصة IMG-20230219-WA0100 IMG-20230219-WA0102 IMG-20230219-WA0103 IMG-20230219-WA0101 IMG-20230219-WA0099

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الاجتماع ناقش مستجدات الأمور على ساحة التعليم الخاص واستمرار تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع طلاب المرحلة الثانوية فى بورسعيد.