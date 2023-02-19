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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الموسم الرابع لدوري العباقرة فى بورسعيد | صور

افتتاح الموسم الرابع
افتتاح الموسم الرابع لدوري العباقرة فى بورسعيد

 افتتح الدكتور محمد فهمي مدير فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم الموسم الرابع من مسابقة دوري العباقرة.

جاء انطلاق ابدورى تحت رعاية  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. .

ورحب رئيس فرع الأكاديمية فى بورسعيد بجميع الحضور من قيادات التعليم ومديري المدارس ومشرفيها والطلاب، مؤكدا أن هذه المسابقة تأتي في إطار التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد والأكاديمية وتحت مظلة الدور المجتمعي للأكاديمية وأنها وليدة التنسيق المشترك المثمر على مدار أعوام سابقة بين الجهتين، لافتا إلى أن المسابقة ستنتهي يوم الخميس القادم الموافق 23 فبراير الجاري.

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ونقل  إيهاب عبد المقصود خلال كلمته في الجلسة الإجرائية للتعريف بالمسابقة وشروطها تحايا الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم للحضور، مؤكدا على أن النسخة الرابعة من المسابقة تأتي بمشاركة 16 فريقا بإجمالى  100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، أملا أن يستفيد الطلاب المشاركين من الامكانيات العلمية للأكاديمية وأن يكونوا نموذجا يحتذى به أمام أقرانهم.

انطلاق دورى العباقرة فى بورسعيد

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وقد افتتح الموسم الرابع للمسابقة بإقامة مبارتين بين مدارس بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين والعصفوري الخاصة وبورسعيد المتكاملة للغات والشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية للبنين، وأسفرت النتائج عن تصعيد فريقي مدرستي بورسعيد المتكاملة للغات وبورسعيد الثانوية العسكرية للبنبن.

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