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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: وضع إستراتيجيات واضحة لتحديد معايير لانتقاء الموهوبين

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تسعى وزارة التربية والتعليم لتخصيص حافز تفوق للموهوبين فنيا وعلميا وتكنولوجيا والذي  أصبح مطلبا لعدد كبير من الموهوبين وأولياء أمورهم  ، خاصة أن اقتصار الحافز على التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة به ظلم للعديد من المواهب، التى إذا تم اكتشافها ورعايتها مبكرا سيكون لدينا ذخيرة من المبتكرين والمخترعين.

في هذا الإطار قالت الدكتورة أمل شمس الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إنه يجب على وزارة التربية والتعليم اتخاذ قرارات جيدة وسريعة لهؤلاء الطلاب والذي سيشجع على اكتشاف المواهب بالمدارس، وتحقيق المساواة بين الطلاب المتفوقين رياضيا وفنيا وعلميا وتكنولوجيا.

وطالبت شمس بزيادة عدد مدارس المتفوقين (STEM) بكل محافظات مصر ،مع وضع إستراتيجيات حازمة وسن قوانين  لتحديد معايير علمية  لانتقاء الموهوبين، ورعايتهم .

وأكدت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن تطبيق حافز التفوق للموهوبين بالثانوية العامة سيسهم فى اكتشاف وتخريج دفعات من الموهوبين قبل أن يلتحقوا بالجامعات دون اكتشاف موهبتهم، ومن الممكن أن توجه هذه الموهبة الطالب لدراسة تخصص لم يكن مخططا له.

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وشدد الدكتورة أمل شمس  على  أهمية صقل مهارات الطلاب المبدعين والنوابغ والموهوبين، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم في  التطوير المستمر بالمناهج الدراسية التي تعتمد بشكل كبير على الفهم وليس الحفظ والتلقين .

وأعلن رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه يدرس تعميم الحافز ليكون للموهوبين فى مجالات عديدة وليس رياضيا فقط، موضحا أنه فيما يخص الحافز الرياضى لطلبة الثانوية العامة فهناك موهوبون فى مختلف المجالات مثلا الموهوب الفنى والموهوب العلمى وفى التكنولوجيا وغيرها، ومن ثم سيكون هناك حافز للموهوبين فى هذه المجالات بالقياس على الحافز الرياضى، لكن الأمر يحتاج إلى حوكمة وفى الوزارة نعمل على هذا الأمر.

وأضاف حجازى أن اليوم الرياضى ويوم النشاط الفنى أمر هام للغاية بالنسبة لأبنائنا من الطلاب فنحن لن نستطيع اكتشاف موهبة إلا بعد ممارسة النشاط ويتم اكتشاف المواهب بهذه الطريقة.

كلية التربية جامعة عين شمس وزارة التربية والتعليم

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