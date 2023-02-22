عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن 2024| صور

بي إم دبليو X5 M
بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

أعلنت شركة بي إم دبليو عن سيارات BMW X5 M كومبيتشن و X6 M كومبيتشن موديل 2024 بشكل رسمي، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات الـ  SUV المقدمين من خلال الشركة البافارية.

بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

محرك بي إم دبليو  X5 M و X6 M

تعتمد بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024 على محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو، متصل بنظام مايلد هايبرد يعطي 48 فولت، ومحرك كهربائي ينتج 12 حصان، وعزم اقصي للدوران 199 نيوتن/متر، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 617 حصان وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

تتسارع بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024 من الثبات وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعه في 3.7 ثانية،  وتصل سرعتهم القصوى الي 249 كم/ساعه.

تمتلك بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024  محرك 8 سلندر يحتوي علي مكونات جديدة بها عمود مرفقي معزز، وصمام يتم التحكم فيه كهربائياً تيربو، وانتيك معدل، ومضخة زيت من نوع vane-type .

أسعار بي إم دبليو  X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

تأتي سيارة بي إم دبليو  X5 M كومبيتشن موديل 2024 بسعر 123.295 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 462.356 ريال سعودي ، مع احتساب رسوم الشحن البالغ قدرها 995 دولار أمريكي .

أما بالنسبة الي سعر سيارة بي إم دبليو  X6 M كومبيتشن موديل 2024  فيصل الي  128.195 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 480.731 ريال سعودي ، مع احتساب رسوم الشحن البالغ قدرها 995 دولار أمريكي .

والجدير بالذكر أن سيارات M 2024 ستدخل خطوط إنتاج مصنع بي ام دبليو في سبارتنبرج، ساوث كارولينا في أمريكا خلال شهر أبريل من عام 2023 الجاري، بعد أن يتم إطلاقها الرسمي ضمن حدث Amelia Island Concours d’Elegance 2023 في شهر مارس.

BMW X5 M كومبيتشن BMW X6 M كومبيتشن X6 M كومبيتشن 2024 أسعار BMW X5 M كومبيتشن أسعار BMW X6 M كومبيتشن سعر BMW X6 M كومبيتشن 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

موضوعات متعلقة

هاتشباك فرنسية| رينو سينيك أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه

بقدرات عالية| مرسيدس 230 بـ50 ألف جنيه

اشتري واحدة منهم| 5 سيارات هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

5 سيارات موديل 2023 متواجدة في مصر | صور

تبدأ من 70 ألف درهم.. 5 سيارات هاتشباك في الإمارات| صور

بها قطع ذهب| أسعار بنتلي مولينر باتور الفاخرة موديل 2023

سعر ومواصفات سوزوكي بالينو هاتشباك 2023 في السعودية| صور

حلول بالمنزل للتخلص من خدوش السيارة| تفاصيل

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم| 3 زلازل جديدة تضرب تركيا في أقل من ساعتين.. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في نابلس.. وبوتين يصارح العالم بهذا الأمر

بايدن: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

قصور فني بتقرير الصفة التشريحية.. ننشر طلبات محامي صيدلي حلوان أمام المحكمة

الطفل أصبح يتيماً.. الحق المدني يطالب باعتبار قضية "صيدلي حلوان" قتل عمد

بعد أنباء رحيل نيمار عن باريس.. تعرف على وجهة ميسي المحتملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوردر أونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

نشرة المرأة والصحة| تحذير من 8 أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال.. جفاف الفم يتطلب إجراء فحص للكبد فورا

احذر.. أدوية الصداع تصيبك بكوارث| تفاصيل

شاهد.. تمثال المسيح الفادي الشهير بالبرازيل يحمل صاعقة بيده

فيديو

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ