أسعار بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن 2024| صور

أعلنت شركة بي إم دبليو عن سيارات BMW X5 M كومبيتشن و X6 M كومبيتشن موديل 2024 بشكل رسمي، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات الـ SUV المقدمين من خلال الشركة البافارية.

بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

محرك بي إم دبليو X5 M و X6 M

تعتمد بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024 على محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو، متصل بنظام مايلد هايبرد يعطي 48 فولت، ومحرك كهربائي ينتج 12 حصان، وعزم اقصي للدوران 199 نيوتن/متر، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 617 حصان وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

تتسارع بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024 من الثبات وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعه في 3.7 ثانية، وتصل سرعتهم القصوى الي 249 كم/ساعه.

تمتلك بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024 محرك 8 سلندر يحتوي علي مكونات جديدة بها عمود مرفقي معزز، وصمام يتم التحكم فيه كهربائياً تيربو، وانتيك معدل، ومضخة زيت من نوع vane-type .

أسعار بي إم دبليو X5 M و X6 M كومبيتشن موديل 2024

تأتي سيارة بي إم دبليو X5 M كومبيتشن موديل 2024 بسعر 123.295 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 462.356 ريال سعودي ، مع احتساب رسوم الشحن البالغ قدرها 995 دولار أمريكي .

أما بالنسبة الي سعر سيارة بي إم دبليو X6 M كومبيتشن موديل 2024 فيصل الي 128.195 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 480.731 ريال سعودي ، مع احتساب رسوم الشحن البالغ قدرها 995 دولار أمريكي .

والجدير بالذكر أن سيارات M 2024 ستدخل خطوط إنتاج مصنع بي ام دبليو في سبارتنبرج، ساوث كارولينا في أمريكا خلال شهر أبريل من عام 2023 الجاري، بعد أن يتم إطلاقها الرسمي ضمن حدث Amelia Island Concours d’Elegance 2023 في شهر مارس.