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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

بي ام دبليو 420 موديل
بي ام دبليو 420 موديل 2023

عززت شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من موديلات 2023، ومنها النسخة المميزة 420، والتي تنطلق محليًا عبر باقة من الفئات مع سعر يبدأ من 2,175,000.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر.

بي ام دبليو 420 موديل 2023 

اسعار السيارة بي ام دبليو 420 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى GC بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 2,175,000 جنيه.

الفئة الثانية I4 E40 GC بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 2,470,000 جنيه.

الفئة الثالثة CONV.M SPORT بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 2,500,000 جنيه.

الفئة الرابعة M440I XDRIVE بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 3,800,000 جنيه.

الفئة الخامسة M4 بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 5,000,000 جنيه.

الفئة السادسة COMPETITION بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 5,700,000 جنيه.

الفئة السابعة COMPETITION X DRIVE بي ام دبليو 420 موديل 2023 بسعر 5,900,000 جنيه.

بي ام دبليو 420 موديل 2023 

تحتوي السيارة بي ام دبليو 420 موديل 2023 على العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم، وانظمة الحماية ايضا، إلى جانب قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن/متر.

بي ام دبليو 420 موديل 2023 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 235 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.9 ثانية، بالاضافة إلى قدرات فنية اعلى تجهيزًا تتضمن محرك تيربو سعة 3000 سي سي، بقوة 387 و 510 حصانا، 6 سلندر.

بي ام دبليو 420 موديل 2023 
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