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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

بي ام دبليو X2 موديل
بي ام دبليو X2 موديل 2023

تنطلق شركة بي ام دبليو داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من الصادرات القوية والمختلفة، ومنها طرازات X الشهيرة، والتي تمتلك عائلة غنية عن التعريف، تنتمي إلى فئة الكروس اوفر أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

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وتعتبر السيارة بي ام دبليو X2 من أبرز أفراد تلك العائلة القوية، حيث تقدم السيارة داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتكون من 3 اسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 140 حصانا.

بي ام دبليو X2 موديل 2023

وتنتج السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 عزم دوران يقدر بـ 220 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر/ساعة.

بي ام دبليو X2 موديل 2023

ويمكن للسيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 أن تستغرق فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بي ام دبليو X2 موديل 2023

حصلت السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 على تصميم خارجي رياضي، ومصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وعدة تجهيزات داخلية تتضمن حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.

بي ام دبليو X2 موديل 2023

سعر السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و595 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة في مصر.

بي ام دبليو X2 موديل 2023
بي إم دبليو SUV بي ام دبليو X2 بي إم دبليو X2 موديل 2023

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