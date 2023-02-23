عاجل
هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز مباراة بين دفاع المجني عليه والمتهمين في قضية صيدلي حلوان.. محامي ولاء زايد: زوجته مشيها بطال ونطالب بالقصاص.. والطرف الآخر: موكلتي شريفة عفيفة والقضية من صنع الشيطان جمال عبد الجواد: الوضع الحالي للحرب الروسية الأوكرانية أصبح أصعب مما كان 3 اختصاصات للجنة الوزارية بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 اختصاصات للجنة الوزارية بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية على تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة (مقرراً للجنة)، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.

وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

وتتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:

1-   العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

2-الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

3-  بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد

الغرف السياحية قانون إنشاء الغرف السياح مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية جلس الوزراء وزارية للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

صدمة ومناظر بشعة .. بكاء نسرين طافش بسبب زلزال سوريا .. فيديو

خالد الغندور يوجه رسالة حادة بعد قيد ثلاثي الزمالك| شاهد

عمل خطير إياك أن تفعله في شهر شعبان .. حذر منه النبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ