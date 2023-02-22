بعد أزمتها الأخيرة .. خطوة جديدة في حياة منة شلبي

تستعد الفنانة منة شلبي، لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تغيير جو” حيث قامت الشركة المنتجة بطرح البوستر الخاص بالعمل.

يعرض المسلسل على قنوات MBC وعلى منصة Shahid، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

كشف المخرج بيتر ميمي، عن سبب اعتذار منة شلبي عن المشاركة في فيلم الروبي، مع الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتب بيتر ميمي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" رجاء محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد .. منه شلبى اعتذرت عن فيلم الروبى لان مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم".

وأضاف: "حاولنا كتير ننسق المواعيد لكن الموضوع كان صعب و ده سبب ان منة اعتذرت عن الفيلم .. زى اى شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد.. لذا وجب التوضيح ".