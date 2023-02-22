مع قرب استحقاق فوائد الـ18%.. هل تطرح البنوك شهادات بعوائد أعلى ؟

طرح بنكا الأهلي ومصر، في شهر مارس الماضي، شهادة ادخار بعائد قيمته 18% لمدة عام، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة استثنائيًا بنسبة 1%، و لاقت الشهادة إقبالا كبيرا من المواطنين و ازحمت فروع البنكين بالعملاء الراغبين بالحصول على تلك الشهادة.

وقف شهادة الـ 18%

و أعلن بنكا الأهلي ومصر إيقاف طرح شهادات استثمار الـ18% بداية من يوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وذلك بعد تحقيق السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي في بنك الأهلي أو بنك مصر.

و احتوت شهادات استثمار بنكي الأهلي ومصر بفائدة 18% موجة ارتفاع الأسعار التي تأثر بها السوق المصري؛ بسبب موجة التضخم العالمية.

و بدأ الآن العد التنازلي لصرف مالكي شهادة الٕ 18% لقيمة العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار، و الذي كان أعلى عائد في القطاع المصرفي حينذاك.

شهادة الـ 25% من بنكي الأهلي و مصر

و طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة إدخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وذلك بعد إيقاف شهادة الـ 18% بعدة أشهر، وهي النسبة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، على أن يتم صرفها في نهاية المدة المحددة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته في 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 3% دفعة واحدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

وقف شهادة الـ 25%

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر،بوقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء 31/1/2023، و تم ايقاف الشهادة في هذا اليوم، بعدما قد حققت الهدف المنشود منها.



أعلى فوائد شهادات البنوك

طرحت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية شهادات استثمار جديدة بأعلى فائدة على مستوى القطاع المصرفي، بعد ايقاف شهادة الـ 25% في بنكي الأهلي و مصر.

بنك QNB الأهلي

أعلن بنك QNB الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن طرح شهادة إدخارية جديدة لمدة سنة ونصف بعائد سنوي ثابت يصل إلى 20% يصرف شهرياً و 22.5% يصرف عند الإستحقاق.

كما أوضح أن الحد الأدنى لربط الشهادة هو ١٠٠٠ جنيه ومضاعفاتها.



البنك العربي الافريقي الدولي

و أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن تفاصيل شهادة ادخار ذات عائد ثابت تصل الى 22.5%، حيث بدأ طرحها من يوم 30 يناير 2023.

و الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنية ومضاعفات 1000 جنية مصري بدون حد اقصى.



تفاصيل شهادة البنك العربي الافريقي الدولي



مدة الشهادة : 18 شهر

دورية العائد : شهريا او فى نهاية مدة الشهادة

نسبة الفائدة الشهرية: 20%

في نهاية مدة الشهادة : 22.5 %

العملاء: الأفراد فقط

العملة: جنيه مصري فقط

بنك CIB

كما طرح بنك CIB شهادة الادخار ذات العائد الثابت الجديدة بالجنيه المصري لمدة سنة ونص، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" .

ولفت البنك إلى أن الشهادة تطرح بعائد سنوي 20% يصرف شهريًا أو عائد سنوي 22.5% يصرف عند الاستحقاق بحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه مصري.