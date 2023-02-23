عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية جلسة مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي يؤيدون استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يعزز مخاوف السوق من انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.

محضر الفيدرالي الأمريكي يكشف عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة

تراجع في أسعار الذهب عالميا مع ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1841.50 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية منذ بداية يناير الماضي.

زيادة الفائدة

أظهر محضر الاجتماع أن قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر بقاء التضخم مرتفعا قد تجاوز خوفهم من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وفقا لمحضر اجتماع البنك المركزي "لاحظ المشاركون الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقشفية حتى تدعم البيانات القادمة ثقتهم في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام نحو مستوى 2%، وهو ما يرجح أن يستغرق بعض الوقت".

تراجع التضخم السنوي بـ أمريكا لأدني مستوي في 15 شهرا

بسبب قانون التضخم.. ماكرون يتوعد أمريكا برد أوروبي قوي

ورد في محضر الاجتماع أيضا أن "جميع" مسؤولي البنك تقريبا وافقوا على أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن عددا "قليلا" منهم يفضل، أو قد يؤيد زيادتها بواقع 50 نقطة أساس.

رفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، تخفيفا لإجراءاتهم بعد رفعها بواقع نصف نقطة في ديسمبر، وعقب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة المعياري إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.

قبيل الاجتماع، توقعت أسواق المال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2023. بعد ذلك، خففت الأسواق من رهاناتها على احتمال أن يعكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ ذلك الاجتماع، رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن الذروة التي ستصل إليها أسعار الفائدة إلى حوالي 5.33% قبل نشر محضر الاجتماع يوم الأربعاء.

الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب سعر الذهب تراجع التضخم سعر الذهب البنك المركزي الولايات المتحدة العقود الآجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

محضر الفيدرالي الأمريكي يكشف عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة

هدوء حذر بأسواق الذهب وسط ترقب لمحضر اجتماع «الفيدرالي»

ترشيحاتنا

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

تقارير : ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح آلاف الموظفين.. تفاصيل

إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة | فيديو

خسائر هائلة في أسهم بورصة أمريكا بسبب محضر الفيدرالي

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

هل تجوز الإنابة في العمرة عن شخص غير قادر ماديا .. اعرف رأي الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولوا الفرح لكابوس..حضور 10 عشيقات لزفاف شاب صيني وعدهم بالزواج واختفى

تخطى 40 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة أصالة نصري من حفلها بالكويت

شاهد| أحلام وأصالة بالزي التقليدي احتفالا بيوم التأسيس السعودي

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ