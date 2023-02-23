فشل جديد للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا.. تفاصيل

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي فشل في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

يأتي ذلك حالة من التصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي والدول الغربية خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا ولقائه بـ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خطط لإدخال تدابير تقييدية ضد "الأفراد المتورطين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين" كجزء من حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت صحيفة (إي يو أوبزرفر) الأوروبية في تقرير حصري، اليوم الاثنين، إن قائمة العقوبات ستشمل 62 فردًا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود عليهم.

تضم القائمة السوداء ثلاثة سياسيين روس وهم لينارا إيفانوفا وفياتشيسلاف دوخين وتاتيانا موسكالكوفا وبموجبها سيتم حظر التأشيرات لهم وتجميد أصولهم لمساعدتهم في تنظيم عمليات اختطاف جماعية للأطفال الأوكرانيين من الأراضي الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة السوداء مدعمة بـ "حزم أدلة" مصممة لمواجهة الطعن القانوني في محكمة العدل الأوروبية، مما يجعل أولئك الذين وردت أسماؤهم أكثر عرضة لأن ينتهي بهم الأمر في أي محاكم ما بعد الحرب.