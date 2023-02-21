الاتحاد الأوروبي يفشل في دبلوماسية المناخ بسبب الخلاف حول دور الطاقة النووية

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في تبني استنتاجات بشأن دبلوماسية المناخ التي تم التخطيط لها يوم الاثنين، بسبب الخلاف المتعمق حول دور الطاقة النووية في التحول الأخضر.

المفاجأة هي أحدث تطور في النزاع بين فرنسا ودول أخرى تريد المزيد من سياسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز مساهمة الطاقة النووية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وأولئك مثل ألمانيا وإسبانيا الذين يحذرون من هذا يخاطر بإلهاء جهود التوسع الهائل في الطاقة المتجددة.

أدى النقاش - الذي يركز على الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية أو المتجددة - إلى تأخير المفاوضات بشأن أهداف الطاقة المتجددة الجديدة للاتحاد الأوروبي وهدد خط أنابيب هيدروجين بمليارات اليورو. يخشى بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من أن ينتقل ذلك إلى سياسات الطاقة الخضراء الأخرى ، مما قد يؤدي إلى تأخير القوانين اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن استنتاجات المناخ يوم الاثنين 'هناك عقبات عالقة لكن سيتم حلها' دون أن يحدد ما هي العقبات.

وستحدد النتائج الأولويات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام. وفي حديثه بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، الذين خططوا للموافقة على النتائج ، قال بوريل إنه يتوقع أن تمنح الدول موافقة خطية على النص النهائي في غضون أيام.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن غالبية النص تمت الموافقة عليه - بما في ذلك خطط للاتحاد الأوروبي لحشد الدعم لتعهد عالمي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن الدول تكافح من أجل الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يروج النص صراحة للهيدروجين منخفض الكربون - بمعنى الهيدروجين المنتج من الكهرباء النووية - أو التركيز على الهيدروجين المنتج من الطاقة المتجددة ، كما قالوا.

وقال دبلوماسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته 'فيما يتعلق بمسألة الهيدروجين .. هناك مواقف مختلفة مطروحة' وقال إن المسؤولين يعملون لمحاولة التوصل إلى حل وسط بسرعة.

وجاء في مسودة الاستنتاجات التي اطلعت عليها رويترز أن 'دبلوماسية الاتحاد الأوروبي للطاقة ستعزز الاستيعاب المتزايد وتكامل أنظمة الطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاتها.'

وأضافت المسودة أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ستعزز أيضًا 'تقنيات آمنة ومستدامة منخفضة الكربون'.

يعد توسيع نطاق الاستخدام والإنتاج المحلي والواردات من وقود الهيدروجين الخالي من الانبعاثات أمرًا أساسيًا لخطط أوروبا لإزالة الكربون من صناعات مثل الأسمدة وصناعة الصلب.

تريد فرنسا ، التي استمدت تاريخيًا 70٪ من طاقتها من المفاعلات النووية ، ودول مثل المجر وجمهورية التشيك ، مزيدًا من اعتراف الاتحاد الأوروبي بالطاقة النووية ، وهي على سبيل المثال تدفع بالهيدروجين القائم على الطاقة النووية للاعتماد على أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

على الجانب الآخر توجد دول مثل ألمانيا ، التي تعمل على التخلص التدريجي من مفاعلاتها ، وإسبانيا. يقولون إنهم يعترفون بمساهمة الطاقة النووية منخفضة الكربون ، لكن لا ينبغي وضعها على قدم المساواة مع مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.