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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتجبلك عمى .. احذرى ارتداء العدسات اللاصقة في تلك الأوقات

الإصابة بالعمى
الإصابة بالعمى

على الرغم من فوائد العدسات إلا انها تحمل العديد من المخاطر الصحية فقد أصيب شاب في فلوريدا بالعمى الجزئي بعد أن نام مرتديًا العدسات اللاصقة فقد  حصل على قيلولة لمدة 40 دقيقة وعندما استيقظ، كانت عينه اليسرى حمراء. 

وفقا لموقع DailyMail": إلا أنه تجاهل الأمر وأزال فقط العدسة، رغم ذلك خلال الأيام التالية، بدأ يفقد بصره وبدأ يشعر بألم مبرح لإصابته  بعدوى بكتيرية تُعرف باسم التهاب القرنية الشوكميبي في عينه اليسرى باستثناء الألوان الوامضة "السوداء والرمادية" و أصيب أيضًا بحساسية للضوء .

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 فوائد العدسات 

ووفقا لموقع هيلث أصيب الشاب بعدوى بكتيرية نادرة عندما تدخل في العين من خلال الدموع الدقيقة والخدوش، يمكن أن تتسبب في حدوث عدوى وقد  شخص الأطباء  ما حدث بأنه بفيروس الهربس  (HSV-1) - والذي يمكن للأشخاص التقاطه عن طريق لمس عيونهم.

معرضون لخطر أكبر

ويلفت الخبراء إلى أن من يرتدون العدسات اللاصقة في الليل معرضون لخطر أكبر للعدوى البكتيرية لاتستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية.

 

فوائد العدسات العدسات اللاصقة فيروس الهربس عدوى بكتيرية

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