عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

عرضت قناة "العربية" فيديو مروع من كاميرات المراقبة للحظة وقوع زلزال الجديد الذي ضرب هاتاي بتركيا يوم الإثنين.

وأكد التقرير، أن 12 مبنى انهار في بلدات حارم والأتارب وجندرس بعد الزلازل الجديدة في تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين، وتأثرت المباني بالزلزال الجديد والتي كانت مهددة بالانهيار، بينما لم تتعرض بعض المدن لأضرار جسيمة، وانهارت بعض النوافذ وواجهات المباني فقط ، مما تسبب في إصابة سكان المنطقة.

وأضاف التقرير، ان هناك انقطاع في الإنترنت وفي التيار الكهربائي في بعض المناطق على الحدود السورية التركية، وستكون هناك عمليات إخلاء خلال ساعات القادمة لهذه المناطق.

تحذير من إدارة الكوارث والطوارئ بتركية



وحذرت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المواطنين، يوم الاثنين، من الاقتراب من المباني المنهارة وحثت المواطنين على الابتعاد عن المباني المنهارة بعد جولة جديدة من الزلازل القوية في البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم عن تسجيل زلزال جديد في هاتاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا



وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليونا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا وسوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ والزلازل التي ضربت أكثر من دولة بالمنطقة، الأحد، مثل سلطنة عمان والسعودية واليمن، بالإضافة إلى اليابان والفلبين "أحداث عادية"، ولا علاقة لها بزلزال تركيا حيث أن الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس.



خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.

