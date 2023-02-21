عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

عدسات الكاميرات ترصد
عدسات الكاميرات ترصد الزلزال

عرضت قناة "العربية" فيديو مروع من كاميرات المراقبة للحظة وقوع زلزال الجديد الذي ضرب هاتاي بتركيا يوم الإثنين.

وأكد التقرير، أن 12 مبنى انهار في بلدات حارم والأتارب وجندرس بعد الزلازل الجديدة في تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين، وتأثرت المباني بالزلزال الجديد والتي كانت مهددة بالانهيار، بينما  لم تتعرض بعض المدن لأضرار جسيمة، وانهارت بعض النوافذ وواجهات المباني فقط ، مما تسبب في إصابة سكان المنطقة.

وأضاف التقرير، ان هناك انقطاع في الإنترنت وفي التيار الكهربائي في بعض المناطق على الحدود السورية التركية، وستكون هناك عمليات إخلاء خلال ساعات القادمة لهذه المناطق.

تحذير من إدارة الكوارث والطوارئ بتركية
 

وحذرت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المواطنين، يوم الاثنين، من الاقتراب من المباني المنهارة وحثت المواطنين على الابتعاد عن المباني المنهارة بعد جولة جديدة من الزلازل القوية في البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم عن تسجيل زلزال جديد في هاتاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا
 

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليونا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا وسوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ والزلازل التي ضربت أكثر من دولة بالمنطقة، الأحد، مثل سلطنة عمان والسعودية واليمن، بالإضافة إلى اليابان والفلبين "أحداث عادية"، ولا علاقة لها بزلزال تركيا حيث أن الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس.


خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.
 

زلزال تركيا سوريا فلسطين لبنان الانترنت التيار الكهربائى الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

موضوعات متعلقة

رسالة نارية وتحذير من تامر أمين بعد شكوى الأهلي للكاف

شريف سعيد: القناة الوثائقية تهدف لمواجهة الفكر المتطرف بالأدلة

أول تعليق من الشناوي على هدف الهلال السوداني في مرماه

بمشاركة 12 منتخبا.. انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

شراقي: مصر آمنة من الزلازل والإسكندرية مهددة بـ تسونامي في هذه الحالة

المخرج شريف سعيد: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية

تصدّقوا لمن يستحق.. تحذير من عصـابات التسول في الشوارع

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

فيديو

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ