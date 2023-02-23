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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 153 محضرا متنوعا و195 حالة إشغال بالإسكندرية

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمنشآت التجارية شملت شوارع اسكوت ، مصطفى كامل ، الصفا والمروة ، جمال عبد الناصر ، أطلس ، زاخر وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر و 5 إنذارات وإعدام 12 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه.

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وكثف حى العجمى برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش على المنشأت التجارية شملت شارع البيطاش الرئيسي وشارع الحى وشارع فضة والقويري وطريق إسكندرية مطروح وشارع عبد الفتاح الطلخاوى وشارع البرنسيسة وشارع الهانوفيل وشارع رضوان وشارع المدرسة النموذجية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 38 محضرا متنوعا وضبط عدد 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 6 آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار استهدفت سوق الميدان ،محمود فهمي النقراشي ، وكالة الليمون وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة وتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

ونفذ حى العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة على جميع المحال العامة شملت منطقة العامرية البلد والطريق الصحراوي وأسفرت عن تحرير 73 محضرا متنوعا.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة تموينية مكبرة شملت التفتيش على المحال التجارية بشوارع المكس، والأمان، والاسناوي، والقفال، وابن سهلان بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق المركز أسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه.

بينما قام حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية إستهدفت الحملة طريق الكافورى قبلى وشارع الكابلات وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

الاسكندرية رؤساء الاحياء الصفا والمروة جمال عبد الناصر ضبط الأسعار برج العرب مجلس الوزراء

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