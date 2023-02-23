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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل كورنيش الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة لتجميل كورنيش الإسكندرية بنخيل الزينة، والتي تستهدف تحسين الصورة الجمالية بطريق الكورنيش للمواطنين بأماكن الانتظار بطول الكورنيش. 


جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء أشرف بدران مدير عام الحدائق المركزية، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني نائب مدير عام الحدائق المركزية، وجميع الجهات المعنية.

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وقال المحافظ إن المبادرة تأتي في إطار  توجه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المساحات الخضراء،  والتطلع إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" مشيرا إلى أنها تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف اللواء محمد الشريف أنه يتم الآن زراعة ٥٠ نخلة كمرحلة أولى بطول كيلو و٢٠٠ متر  بمنطقة لوران، ومن المقرر زراعة ٣٤٥ نخلة زينة بأحياء غرب وعامرية أول وثان وشرق ومنتزة ثان ، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام اهلها ، وزوارها .

وأشار الشريف  إلى أنه تم زراعة نحو ٥٢ ألف شجرة حتي الآن بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى أعمال التقليم والقص للشجر والنخيل على مستوى المحافظة.

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