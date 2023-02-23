خالد ميري: مصر والسعودية بلد واحدة وتربطهما علاقات إخوة.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصر والسعودية تاريخ ومصير مشترك، مشيرا إلى أن العلاقات ستظل دائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر والسعودية، بمثابة بلد واحد، مؤكدا أنه دائما تربطهما علاقات أخوة وهما بلد واحدة.

وقدم مقدم برنامج “كلمة السر”، التهنئة للشعب والسعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية، راسخة وتاريخية، والرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ خادم الحرمين الشريفين بيوم التأسيس.

الوحدة والأمن

وأشار خالد ميري إلى أن السعودية دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملت على الوحدة والأمن بعد قرون من تشتت السكان والفرقة وعدم الاستقرار.



