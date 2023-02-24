ورشة عمل بمركز ابتكار جامعة عين شمس بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة

ينظم مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ( ASU-iHub)، بالتعاون مع “Social Enterprise Academy” وسفارة النمسا بالقاهرة واحدة من أكثر ورش عمل مهنية واحترافية تحت عنوان “How to Start your Social Enterprise” يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير من الساعةغا الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر المركز.

يمكن الإشتراك في ورشة العمل لخريجى وطلبة جامعة عين شمس (في السنة الدراسية الأخيرة) وأصحاب الشركات الناشئة فقط. للتسجيل : https://forms.gle/T8rxkAYFk8KXy7SH6

وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، برفقة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتح فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) ، والذى ينظمه قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ،تحت إشراف شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،بالحرم الجامعى الرئيسى .

شهد انطلاق فعاليات المهرجان سفراء السعودية ، ليبيا ،اندونيسيا ، بنجلاديش ،والهند وعدداً من المستشارين الثقافيين وممثلي السفارات ، العمداء والوكلاء ومديرى المراكز وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

في كلمته رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالسادة الضيوف ، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس يدرس بها حوالي 10 آلاف طالب وطالبة وافدين من ٧٧ دولة وهو ما يدل علي جودة التعليم المقدم بالجامعة علي مستوى المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمى والإبتكار والإبداع .