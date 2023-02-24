إصابة موظف بعينه اليسرى في مشاجرة مع جامع قمامة بالمنيا

أصيب موظف في مشادة كلامية مع جامع زجاجات بلاستيك من أكوام القمامة حيث إعتدي الثاني علي الأول مستخدما زجاجة وإصابة في عينه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول ابراهيم. ا. ع 54 سنه موظف إلي مستشفي طب وجرحة العيون الجامعي، مصابا بجرح قطعي بالعين اليسري.

وأفادت التحريات الأولية لفريق إدارة البحث الجنائي أنه أثناء مرور المجني عليه لمتابعة أعمال النظافة بحي جنوب مدينة المنيا.

حدثت مشادة كلامية بينه وشخص كان يجمع الزجاجات البلاستيكية من مخلفات القمامة، حيث اعتدي الثاني علي الموظف بزجاجة مما أدي إلي إصابته بجرح قطعي بالعين اليسري .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمكنت سلطات الأمن من ضبط المتهم والأداة المستخدة "زجاجة" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

