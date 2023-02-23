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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تضم 3482 مشروع في 19 قطاع حكومي

نائب محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 7مراكز

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وهي العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس بإجمالي 192 قرية و 757 تابع، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بواقع 102 قرية مستهدفة من أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري بحضور رؤساء المراكز المستهدفة وكلاء الوزراء مديري الهيئات والشركات واحمد العمدة منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وعدد من أعضاء المؤسسة وأعضاء مجلس النواب والبرنامج الرئاسي.

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قال نائب المحافظ إن العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مستمر بجميع القطاعات والمشروعات ستعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجا على ارض المحافظة، حيث يجري تنفيذ 3482 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي، مؤكداً ان مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت وجه الريف المصري بوجه عام وقرى محافظة المنيا بصفة الخصوص.

ناقش نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف.

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