رجل الخير.. وفاة ملياردير تبرع لأشهر جامعة في العالم بملايين الدولارات

تم العثور على ملياردير أمريكي شهر ميتا في منزله، متأثرا بالجروح التي أصيب بها في مكتبه في مانهاتن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت أسرة المليادرير “تواس إتش لي” في بيان لها إنها حزينة على وفاته.

وكانت قد عثرت شرطة نيويورك عليه ميتا، عن عمر يناهز 76 عاما، في مكتبه، ولكن رغم ذلك لم يؤكد المتحدث باسم الشرطة أن المليادير الشهير مات بسبب الجروح التي أصيب بها جراء طلق ناري.

وفاة مليادير شهير

وأشارت الشرطة إلى أن تحديد سبب الوفاة سيكون مسئولية الشرطة، وتابعت في بيان إنها استجابت لمكالمة بعد وقت قصير من الساعة 11:00 صباح الخميس قادمة من داخل مكتب في الجادة الخامسة.

ونعاه صديقه مايكل سيتريك: "عرفه العالم كأحد الرواد في مجال الأسهم الخاصة ورجل أعمال ناجح ، عرفناه كزوج مخلص وأب وجد وشقيق وصديق، دائما يضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته".

بالإضافة إلى ريادته الاستثمارية، يعود الفضل إليه في الاستحواذ على شركة شركة مياه غازية عام 1992 وبيعها بعد ذلك بعامين مقابل 1.7 مليار دولار أي مقابل 32 ضعف المبلغ الذي اشتراه بها.

وهو معروف أيضًا بأعماله الخيرية ، وقد عمل كأمين لمنظمات فنية بارزة في مدينة نيويورك مثل مركز لينكولن للفنون المسرحية ومتحف الفن الحديث.

في عام 1996 ، تبرع بمبلغ 22 مليون دولار لجامعته في جامعة هارفارد ، تم استخدام جزء منها لتقديم مساعدات مالية للطلاب، وقال في ذلك الوقت: "لقد كنت محظوظًا لكسب بعض المال. أنا سعيد للغاية بإعادة بعض هذه الأموال".

وفقًا لمجلة فوربس ، كانت ثروة لي ملياري دولار في وقت وفاته، ونجا من الحادث الأخير زوجته آن تينينباوم وأطفاله الخمسة.