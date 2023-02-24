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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. ختام فاعليات برنامج التعليم المدنى بدمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

 

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم  بمديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات برنامج التعليم المدنى، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمركز شباب السعيدية البحرية، التابع لإدارة فرع كفر سعد، بمحافظة دمياط.وذلك من خلال ورش عمل تدريبية للنشء لعدد 32 طليع .

تناولت ورش العمل خلال البرنامج المحاور التالية : ترسيخ قيم المشاركة والتطوع، وتنمية روح المبادرة لدى الشباب، واكتسابهم القدرة على المشاركة فى الحياة العامة، تعريف النشء والشباب بحقوقهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية تجاه تربية تلك الحقوق، مكافحة التمييز بشتى أشكاله خصوصاً التمييز ضد المرأة، والفئات المهمشة من الأطفال والشباب، وذوي القدرات الخاصة، تعزيز روح التسامح والتعامل مع التنوع والإختلافات واحترام الحريات العامة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، والقائم بأعمال مدير المديرية. 

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دمياط دمياط الجديدة وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط وزير الشباب ذوي القدرات الخاصة محافظة دمياط منال عوض

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