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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلحون ملثمون يقتحمون بريد دمياط الجديدة ويسرقون مليونا و400 ألف جنيه

أمن دمياط
أمن دمياط

هاجم  مسلحون ملثمون،  السادسة مساء الخميس ، مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة وقاموا بالاعتداء على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام فى إحدى الغرف تحت تهديد السلاح .

وقام المهاجمون المجهولون بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة الف جنيه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين .

وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة التى وثقت عملية الاقتحام التى استغرقت نحو 7دقائق .

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط،  جهودها لضبط الجناه وتحديد هويتهم لسرعه إلقاء القبض عليهم.

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